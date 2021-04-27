У восьми жителей Калмыкии за сутки выявили коронавирус

В Республике Калмыкия коронавирусом заразились еще восемь человек Фото: "КП" Архив

В Республике Калмыкия за минувшие сутки увеличилось количество зараженных новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

За вчерашний день было выявлено восемь новых случаев заражения смертельно опасной инфекцией. Таким образом, общее количество заболевших возросло до 20 390 человек. В тяжелом состоянии находятся семь человек, четверо из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, за их жизни изо дня в день борются врачи.

Но спасти медикам удается не всех. За минувшие сутки от опасной инфекции скончался еще один человек. Теперь в республике насчитывается 343 летальных исхода. На фоне этого стоит отметить, что выздороветь удалось гораздо большему количеству человек. Победить вирус смогли 19 702 человек, из них 11 местных жителей были выписаны из госпиталя только вчера.

В госпитали 26 апреля были отправлены 150 человек. Еще 411 местных жителей находятся на самоизоляции в домашних условиях.

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В тяжелом состоянии находятся еще девять человек.

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