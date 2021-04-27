"Надо держать оборону": ростовчанин забаррикадировался в кабине крана, требуя вернуть долги по зарплате

Мужчина не спускается с крана уже сутки. Фото: Василий Вахрин

На стройке в самом центре Ростова-на-Дону один из рабочих забаррикадировался в кабине крана, протестуя против невыплаты зарплаты. Мужчина в социальных сетях рассказывает, что не спустится, пока ему не заплатят обещанные деньги за два месяца. Речь идет о сумме более 150 тысяч рублей. Об этом рассказала депутат ростовской городской думы Наталья Оськина.

Инцидент разворачивается прямо сейчас на строительной площадке жилого комплекса "Рубин", который располагается в самом центре донской столицы. Мужчина рассказал, что забастовку поддерживают и его коллеги крановщики. Чтобы восстановить справедливость и заставить работодателя выдать зарплату, они сговорились и на один день остановили машины, отказавшись работать. Правда пока этим ничего не добились.

- Если спущусь и выйду со стройплощадки, обратно охрана меня уже не пустит. Надо держать оборону, оставаться здесь, - говорил накануне мужчина.

Крановщик переночевал в кабине на высоте в несколько десятков метров. Утром к нему отправили переговорщика, но беседа не удалась. По словам рабочего, вместе того, чтобы договариваться, ему угрожали расправой. Сразу после этого выключили электричество, обесточив кран.

За разъяснениями "КП-Ростов-на-Дону" обратилось к застройщику, который ведет работу на данном участке. В компании "МСК" пояснили, что не имеют отношения к конфликту между крановщиком и его работодателем, которым является субподрядная организация.

- Все платежи со стороны «МСК» подрядчику ООО «ПОЛЮС» выполнены в срок согласно договорам, - отметили в пресс-службе застройщика.

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