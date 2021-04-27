Провал на Парамоновских складах в Ростове огородили сигнальной лентой

Эксперт надеялся найти под провалом подземные ходы Парамоновских складов. Фото: "Википедия".

Место провала перекрытия старого коллектора на Парамоновских складах огородили сигнальной лентой. Устранением опасной ямы займется администрация Кировского района, - сообщил член совета донского комитета по охране объектов культурного наследия Александр Сушков.

Провал шириной 1,5 метра и глубиной 1 метр образовался на склоне ниже сквера им. Седова. Александр Сушков осмотрел место и назвал причину появления ямы.

- Мне это было особенно интересно, потому что под землей в склонах на территории Парамонов в некоторых местах есть подземные помещения, и самое интересное из них – это подземный ход, который идет от открытого нами самого старинного здания Ростова, это каменный склад XVIII века», – рассказал Александр Сушков.

Однако, причина провала оказалась куда прозаичнее: обрушилось перекрытие старого канализационного коллектора, заложенного в прошлом веке. Эксперт отметил некачественную работу — без укреплений и перекрывающей плиты.

Также провалу способствовали оползневые процессы. Они вызваны мощными родниками, которые бьют в районе Парамоновских складов,

Сам коллектор не пострадал, - уточнил Александр Сушков. Силами администрации Кировского района его вычистят, накроют плитой и установят здесь люк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Гуково за погибшую в канализации сотрудницу ответит ее начальство

Им грозит до четырех лет лишения свободы

Донские спасатели освободили провалившуюся в канализацию корову

Операция по спасению длилась четыре часа

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.