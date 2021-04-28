Народный календарь на 28 апреля: в этот день лучше всего собирать целебные травы и ягоды

Народный календарь на 28 апреля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Народный календарь на 28 апреля: наши предки были уверены, что, если в этот день пчелы рано возвращались в ульи, то это было верным знаком предстоящего потепления. А вот дующий долгое время южный ветер непременно приносил с собой дождь. Если на закате замечалось красное переливающееся небо, то это к ветреной погоде. Кроме того, наши прадеды уверяли, что, если во время весенней пахоты было холодно, то во время весеннего сева будет жарко, и наоборот.

Если зацвела черемуха, то пора отправляться за лещами, а если листья начал распускать дуб - готовьте блесну для ловли щуки. Неминуемой перемены погоды следовало ожидать в том случае, если днем тепло, а к вечеру начали сгущаться облака. Если вы заметили, как играют грачи, то можно расслабиться - погода будет теплой и солнечной. Если ночью холодно, а днем стоит жара, то это был знак того, что в скором времени установится хорошая погода. А если в оврагах вдруг вновь все замерзало, то урожай обещал быть не очень хорошим.

Прилетевшие кулики символизировали собой ровно середину весны. Если Солнце или Луна при заходах и восходах «искажаются» - быть погожей погоде. Наши прадеды и прабабки в этот день отправлялись на поиски целебных трав и ягод, таких как калина и рябина. Кроме того в эту дату чаще всего готовили целительные отвары, которые могли излечить зубные болезни.

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