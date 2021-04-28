Более 4 килограммов марихуаны изъяли полицейские у ростовчанина

Мужчина находится под стражей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону полицейские изъяли у местного жителя более 4 килограммов марихуаны. Во время задержания у 43-летнего мужчины и осмотра дома оперативники нашли строительный пакет с веществом растительного происхождения. Его подозревают в незаконном обороте наркотиков. Об это сообщили в управлении МВД по Ростову.

Исследование доказало, что вещество в пакете оказалось марихуаной общей массой более 4 килограммов.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и частью 1 статьи 228.1 Уголовного кодекса «Незаконные производство, сбыт и пересылка наркотических средств психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Мужчина заключен под стражу.

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