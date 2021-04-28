Подозреваемого в совершении убийства и разбоя задержали в Калмыкии

В Калмыки задержали мужчину, подозреваемого в убийстве и разбое Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Республике Калмыкия задержали мужчину, подозреваемого в совершении в совершении убийства и разбойном нападении на семью местной жительницы. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета региона.

- В настоящее время подозреваемый задержан по статьям 91-92 УПК РФ, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - говорится в тексте сообщения.

Следователям удалось выяснить, что 29 марта около половины девятого утра неизвестный мужчина с пистолетом, одетый в медицинский комбинезон, защитные очки и перчатки проник в дом к жительнице Элисты, намереваясь похитить деньги и драгоценности и совершил разбойное нападение. Он связал хозяйку дома и трижды выстрелил в ее сожителя и тот скончался на месте происшествия от полученных травм. Затем он похитил 60 тысяч рублей.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовные дела по статьям 105 и 222 УК РФ "Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, сопряженное с разбоем и незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов". Следователи долгое время собирали улики, общались со свидетелями и проводили экспертизы. Все это и помогло им найти и задержать подозреваемого. Расследование дела до сих пор продолжается.

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