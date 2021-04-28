В Республике Калмыкия обнаружили еще девять зараженных коронавирусом

Коронавирусом в Калмыкии заразились еще девять человек Фото: "КП" Архив

Количество зараженных новой коронавирусной инфекцией снова увеличилось в Республике Калмыкия. За минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у девяти местных жителей. Таким образом, общее количество заболевших достигло 20 399 человек. Об этом сообщает региональный штаб по противодействию коронавирусной инфекции.

За сутки в госпитали республики были доставлены 146 человек. Еще 411 местных жителей находятся на самоизоляции в домашних условиях. В ковидных госпиталях в тяжелом состоянии на данный момент находятся восемь человек, за жизнь четверых из них борются врачи, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Медикам не удалось спасти еще одного человека. Общее количество летальных исходов достигло 344 человек. Но еще большему количеству заболевших удалось выздороветь - 19 713 человек, одиннадцать из них были выписаны за вчерашний день.

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Выздороветь удалось одиннадцати заболевшим.

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