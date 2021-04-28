Прокуратура Калмыкии рассмотрела жалобу местных жителей по поводу пересыхания озера Сарпа

В Калмыкии прокуратура разбирается в причинах пересыхания озера Сарпа Фото: Википедия

Прокуратурой Октябрьского района была рассмотрена жалоба жителей поселка Цаган-Нур. Они сообщили о нарушениях законодательства в сфере природопользования, связанных с пересыханием озера Сарпа.

На данный момент известно, что это самое озеро является конечным приемником коллекторно-дренажных вод с рисовых чеков. Они поступают туда через Сарпинскую оросительно-обводнительную систему. Озеро простирается на 23,5 квадратных километров. Его длина - 56 км, а ширина - 1,5 км. Подача воды идет по каналам ВР-1, которые проложены в земле в 60-х годах. Оросительная вода поступает в канал ВР-1 из канала Р-3 с Райгородской оросителной системы Волгоградской области для орошения лиманов и рисовых чеков АО «50 лет Октября», ООО «Восход», СПК «Исток», ООО «Флагман».

К руслу канала ВР-1 была направлена проверка, в ходе которой обнаружили разрывы дамб. В связи с этим возможно изменение водного режима путем возведения искусственных подпорок и перемычек в целях увеличения (поднятия) уровня воды в канале ВР-1 для подачи водных ресурсов для орошения сельскохозяйственных культур водопотребителя.

- При длительной эксплуатации канала идет уменьшение площади поперечного сечения канала ВР-1, вызванное отложением наносов и заилений, обильным зарастанием кустарниковой и камышовой растительностью. Снижение его пропускной способности является также причиной значительной потери воды в озере Сарпа, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Калмыкия.

Прокуратура вынесла директору предприятия представление об устранении нарушений федерального законодательства, о результатах сообщат дополнительно.

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