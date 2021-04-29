Народный календарь на 29 апреля: в этот день принято было сажать капусту

Народный календарь на 29 апреля Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Народный календарь на 29 апреля: этот день наши предки именовали днем Арины или Ирины. Необходимо было начинать работать в огороде. В эту дату белили деревья, сажали овощи и строго следили за приметами. Кроме того, все стремились выжечь на полях траву. Наши прадеды считали, что лучше всего 29 апреля сажать капусту, так как она непременно вырастет сочной, крупной и вкусной.

Если ветер подул с запада, то это к сырости. Если в небе виднелась радуга, то это означало, что погода скоро испортится. Медленное падение атмосферного давления предвещало ветреную погоду. Если в этот день стал распускаться орешник, то это значило, что пришла пора лес сажать. Если же зацвела ольха, то фермеры бросались сеять гречиху.

Если же на этот период выпадала убывающая луна, то нужно было сажать те овощи, съедобная часть которых находится в земле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Народный календарь на 28 апреля: в этот день лучше всего собирать целебные травы и ягоды.

Мы узнали, какие приметы есть в народном календаре 28 апреля.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.