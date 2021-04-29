В Калмыкии открылась конференция по вопросам проблем и перспектив буддийского образования

В Калмыкии открылась конференция буддийского образования Фото: Иван МАКЕЕВ

В Элисте стартовала международная научная конференция «Буддийское образование: проблемы и перспективы развития». Ее организаторами являются научный центр Калмыкии РАН и государственный университет Басана Городовикова, а также региональное объединение буддистов, центральный хурул и фонд «Сохраним Тибет». Она проводится одновременно в онлайн и оффлайн режимах. В режиме оффлайн и онлайн в ней участвуют ведущие специалисты в области буддологии и буддийского образования России, Монголии, Индии, Франции, США, Канады, Венгрии и других стран, в том числе ректоры буддийских академий.

На открытии конференции обсудили вопросы внедрения принципов буддийского образования в обучение в России. А также в Калмыкии может появиться буддийский университет. Такая идея зародилась уже давно в свете поправок к закону «О свободе совести и о религиозных объединениях». В настоящее время создали инициативную группу, подготовили проект будущего вуза.

Международная конференция продлится до 30 апреля. Недавно в Элисте состоялись круглый стол «Наследие ламы Цонкапы в буддийских регионах России» и научно-практический семинар «Образование для сердца и ума: социально-эмоционально-этическое образование».

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