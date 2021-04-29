В Новочеркасске 20-летнего парня задержали по подозрению в сбыте наркотиков

330 таблеток должны были разойтись по "закладкам" на территории города.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков в Новочеркасске задержали 20-летнего местного жителя. Он подозревается в сбыте сильнодействующих веществ. Об этом сообщает пресс-служа Главного управления МВД по Ростовской области.
- В ходе личного досмотра стражи порядка изъяли картонную коробку, в которой находилось 330 капсул красно-белого цвета с порошкообразным веществом. Согласно заключению эксперта, изъятое является сильно действующим веществом, постоянной массой 92,4 грамма, - уточняется в сообщении.
Сотрудники правоохранительных органов установили, что эти 330 капсул задержанный собирался разложить по тайникам-закладкам на территории Новочеркасса.
Возбуждено уголовное дело по частьи 3 статьи 234 Уголовного кодекса «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».
Задержанный остается под стражей.
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