Пять участков бездорожья отремонтируют в 2021 году

В Ростове отремонтируют пять дорог с бездорожьем. Фото: аккаунт Алексея Логвиненко в Инстаграм
Фото: Соцсети
В донской столице приведут в порядок пять участков бездорожья. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
- Наша задача - сделать город комфортным и чистым. Мы планомерно улучшаем качество ростовских дорог: все грунтовки будут переведены в дороги с асфальтовым покрытием, - написал сити-менеджер в своем аккаунте в соцсети Инстаграм.
Глава администрации сообщил, что уже в этом году дороги, которые вызывали жалобы у автомобилистов, превратятся в ровные и современные с тротуарами. На эти нужды из городского бюджета выделено 55 миллионов рублей.
Планируется отремонтировать ул. Маршальскую; ул. Кадровую (на участке от пер. Поворотного до пер. Паровозного); ул. Кржижановского (от дома №343 до №409); пер. Таллинский; ул. Писательскую.
В ближайшее время начнутся поиски подрядчика. Все работы планируется завершить до конца октября.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Федеральные дорожники оценят ремонт дорог в Ростове-на-Дону.
Устранять замечания рабочим предстоит за собственный счет.
ВНИМАНИЕ!
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.
Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.
АЛЛО!
Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!
Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.