Пять участков бездорожья отремонтируют в 2021 году

В Ростове отремонтируют пять дорог с бездорожьем. Фото: аккаунт Алексея Логвиненко в Инстаграм Фото: Соцсети

В донской столице приведут в порядок пять участков бездорожья. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

- Наша задача - сделать город комфортным и чистым. Мы планомерно улучшаем качество ростовских дорог: все грунтовки будут переведены в дороги с асфальтовым покрытием, - написал сити-менеджер в своем аккаунте в соцсети Инстаграм.

Глава администрации сообщил, что уже в этом году дороги, которые вызывали жалобы у автомобилистов, превратятся в ровные и современные с тротуарами. На эти нужды из городского бюджета выделено 55 миллионов рублей.

Планируется отремонтировать ул. Маршальскую; ул. Кадровую (на участке от пер. Поворотного до пер. Паровозного); ул. Кржижановского (от дома №343 до №409); пер. Таллинский; ул. Писательскую.

В ближайшее время начнутся поиски подрядчика. Все работы планируется завершить до конца октября.

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Устранять замечания рабочим предстоит за собственный счет.

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