Экс-сотрудницу полиции признали виновной в преступлениях против правосудия

В Ростове осудили бывшую сотрудницу правоохранительных органов Фото: "КП" Архив

В донской столице бывшую сотрудницу полиции признали виновной в совершении преступлений сразу по четырем статьям. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

- В отношении подполковника полиции было заведено сразу четыре уголовных дела по статьям 303 УК РФ "Фальсификация доказательств по уголовному делу", 300 УК РФ "Незаконное освобождение от уголовной ответственности", 299 УК РФ "Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности" и 159 УК РФ "Мошенничество", - говорится в тексте сообщения.

Следователи выяснили, что с декабря 2015 года по март 2016 года правоохранительница, расследуя уголовное дело по факту незаконного хранения одним из местных жителей оружия и боеприпасов, освободила его от уголовной ответственности. Вместо него она привлекла невиновного человека и сфальсифицировала все протоколы. В результате ему пришлось ответить за преступления, которые он не совершал.

Затем злоумышленница с марта по апрель 2017 года получила от местной жительницы взятку в размере 500 тысяч рублей. За это денежное вознаграждение она пообещала повлиять на решение суда и снятия судимости.

Суд признал ее виновной в совершении преступлений и приговорил к трем годам колонии общего режима и и на два года лишил права занимать должности в правоохранительных органах.

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