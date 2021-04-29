В отношении допустившего халатность участкового в Ростовской области возбуждено уголовное дело

В Ростовской области возбудили дело в отношении участкового из-за халатности Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Зимовниковском районе Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении местного участкового. Его обвиняют в халатности, которая повлекла за собой смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

- В настоящее время следствием проводятся необходимые следственные действия, направленные на установления всех обстоятельств совершенного сотрудником полиции преступления, - говорится в тексте сообщения.

Следователи выяснили, что 1 января к подозреваемому обратился ребенок и сообщил, что в отношении его матери совершаются противоправные действия. Но участковый не предпринял никаких мер для урегулирования ситуации. В результате этого женщина погибла от множества нанесенных сожителем ножевых ранений. Сам мужчина, осознав, свое преступление, покончил с собой.

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