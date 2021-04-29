В Батайске местному жителю предстоит ответить за убийство поклонника экс-супруги

В Ростовской области местного жителя осудят за убийство избранника бывшей супруги Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Батайске передали в суд дело в отношении местного жителя, которого заподозрили в совершении убийства. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - говорится в тексте сообщения.

Следователи выяснили, что вечером 13 февраля обвиняемый пришел в квартиру бывшей супруги и поссорился там с ее новым 35-летним ухажером. Злоумышленник не менее четырех раз ударил его ножом в шею. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Позже стало известно, что в сентябре 2020 года обвиняемый вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за аналогичное преступление. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

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