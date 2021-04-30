Народный календарь на 30 апреля: вечером категорически запрещалось печь хлеб

Народный календарь на 30 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Народный календарь на 30 апреля: наши предки говорили, что какие в этот день цветы каких растений облюбует пчела, такой урожай и будет хорошим. Если же после того, как будет выставлены ульи, убыли у пчел мало, то обязательно хорошо уродиться гречиха. В этот день принято было сажать петрушку и морковь, именно тогда они обещали дать хороший урожай.

Если в этот день дует юго-западный ветер и медленно понижается атмосферное давление, то это к дождю. Если солнце всходило ясным, то лето будет засушливым, а если через тучи, то дождливым. Если после дождя слышалось глухое эхо, то это означало, что осадки будут затяжными.

На растущую луну в этот день сажают овощи, съедобная часть которых находится над землей. А также, наши предки считали, что печь хлеб вечером 30 апреля - это очень плохая примета.

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