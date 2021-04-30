Пробки в Ростове-на-Дону на утро 30 апреля: загруженность на дорогах - шесть баллов

Загруженность на дорогах оценивается в шесть баллов Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 30 апреля зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались в Октябрьском и Советском районах города. Затруднено движение по улице Вавилова в обе стороны в районе пересечения с улицей Дачной. Также пробка растянулась и по самой Дачной - от улицы Таганрогской до перекрестка с Вавилова. С трудом машины двигаются по улице Шеболдаева и переулку Ашхабадскому. Из-за произошедшего ДТП затор образовался на улицах Доватора и Зоологической.

Трудности для проезда возникли и в Западном микрорайоне. Плотное движение по улицам Мадояна и Профсоюзной (и примыкающим к ней переулкам), а также на проспекте Стачки и улице МОПРа.

В центре города дороги относительно свободны. В пробку можно стать только на проспектах Михаила Нагибина и Буденновском. Немного постоять придется и вблизи улицы 1-я Линия, если подниматься от Закруткина.

Сложности для водителей образовались на Сельмаше и Северном. Пробки стоят на улице Вятской, Киргизской, Менжинского, а также на проспекте Шолохова.

В данный момент загруженность на дорогах оценивается в шесть баллов.

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