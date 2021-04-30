Как предпринимателям закрытых под Ростовом рынков узнать о переносе рабочих мест

По этому коду можно перейти к онлайн-опроснику для предпринимателей, лишившихся рабочих мест на рынках Аксайского района. Фото: сайт правительства региона.

Разработан быстрый способ информирования о переносе места деятельности сотрудников торговых площадок Аксайского района, - сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Предпринимателям, лишившимся рабочих мест, предлагается заполнить онлайн-опросник. Доступ к нему можно получить по ссылке или с помощью QR-кода.

Также предприниматели Аксайского района смогут проконсультироваться по вопросам, связанным с функционированием торговых площадок, по телефонам горячей линии:

· 8 (863) 240-26-44 – департамент потребительского рынка Ростовской области;

· +7(989)712-30-99 – администрация г. Ростова-на-Дону;

· 8 (86350) 4-39-58 – администрация Аксайского района

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Закрытие рынков под Ростовом: чем грозит покупателям и торговцам

Рейды сразу на нескольких крупных торговых площадках привели к волне слухов и народному возмущению

Что происходит после рейдов на аксайских рынках: одни торговцы переедут, другие могут потерять работу

Сотням предпринимателей пришлось бросить точки, когда рынки признали незаконными. Рассказываем, что происходит после массовых проверок: реакция власти и бизнеса