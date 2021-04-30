Еще 13 местных жителей Калмыкии оказались заражены корронавирусом

В Калмыкии коронавирусом заразились еще 13 человек Фото: "КП" Архив

В Республике Калмыкия возросло количество зараженных новой коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки опасное заболевание подтвердилось у 13 местных жителей. Таким образом, общее количество заболевших достигло 20 423 человека. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Стоит отметить, что из общего количества заболевших шестеро находятся в тяжелом состоянии и ровно половина из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За их жизни каждый день борются врачи, но спасти тяжело больных пациентов удается не всегда. Так за вчерашний день от инфекции скончался еще один местный житель и общее количество летальных исходов в регионе достигло 346 человек.

Только за минувшие сутки калмыкские госпитали пополнились на 136 человек. Еще 312 местных жителей находятся на самоизоляции в домашних условиях, за их состоянием регулярно наблюдают медики. Выписались из больницы вчера еще 13 человек, таким образом, болезнь в общей сложности смогли победить 19 736 местных жителей.

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Общее количество зараженных достигло 20 399 человек.

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