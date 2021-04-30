На два года колонии строгого режима осудили мужчину в Элисте

В Элисте мужчина понесет наказание за распространение наркотиков Фото: "КП" Архив

В Республике Калмыкия мужчину осудили за распространение наркотиков. 37-летнего злоумышленника приговорили к двум годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года. приговор был вынесен ему еще 15 марта нынешнего года. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

- Защитник осужденного обжаловал обвинительный приговор, мотивируя наличием на иждивении престарелых родителей, малолетних детей, беременностью супруги и наличием положительных характеристик и наград, - говорится в тексте сообщения.

Но суд согласился с мнением участвующего прокурора, который полагал, что подсудимый не достоин более мягкого, чем реальное лишение свободы наказания, так как его действия при появлении на свободе имеют возможность рецидива.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Республике Калмыкия мужчина сядет в тюрьму за изготовление наркотиков.

Раньше он уже отсидел за другое преступление.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.