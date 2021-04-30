В Калмыкии зафиксирован еще один летальный исход от коронавируса

В Калмыкии от коронавируса скончался еще один местный житель Фото: "КП" Архив

В Республике Калмыкия за минувшие сутки от новой коронавирусной инфекции скончался еще один человек. Таким образом, общее количество летальных исходов в регионе достигло 346 местных жителей. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Стоит отметить, что в настоящее время в калмыкских госпиталях шестеро больных находятся в тяжелом состоянии, трое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За жизнь этих людей изо дня в день неустанно борются врачи.

Напомним, что за минувшие сутки в госпиталях оказались 136 человек. И еще 312 человек находятся под постоянным контролем медиков, будучи на самоизоляции в домашних условиях.

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Еще 13 местных жителей Калмыкии оказались заражены корронавирусом.

Выздороветь за сутки удалось также 13 заболевшим.

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