Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 30 апреля: девятибалльные пробки сковали улицы города

Девятибалльные пробки сковали Ростов Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 30 апреля: в последний рабочий день апреля и одновременно в преддверии затяжных праздников город сковали девятибалльные пробки.

Заторы образовались одновременно во всех районах города. В центральной части намертво встали улица Красноармейская, проспект Михаила Нагибина, улица Большая Садовая, проспекты Буденновский и Ворошиловский, Шаумяна, Береговая, Шеболдаева, а также небольшие центральные улицы и переулки, примыкающие к тем, которые скованы заторами.

Пробки образовались и в Северном микрорайоне города. Сложнее всего двигаться по улицам Особенная, Вавилова, Оганова, Королева и Космонавтов. Трудности также на улицах Дачной, Волкова и Борко.

Вблизи Западного микрорайона заторы скопились на улице Зоологической и Доватора. А также начинает образовываться пробка и на проспекте Стачки. Разумеется, стоит Малиновского и примыкающая к ней Всесоюзная.

Заторы сковали и микрорайон Сельмаш. Машины с трудом едут по улицам Вятская, Щербакова, Троллейбусная Менжинского, Киргизская, страны Советов и проспекту Шолохова.

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