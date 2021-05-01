Коронавирус в Ростове-на-Дону на 1 мая 2021 года: заболели еще 228 человек

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 1 мая 2021 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По состоянию на 1 мая 2021 года в Ростовской области выявили еще 228 случаев заражения коронавирусом. Всего, по данным регионального правительства, заболели 88189 жителей региона. Есть и положительная динамика: за последние сутки выздоровели 204 пациента, а всего - 78936.

Большинство новых инфицированных, как обычно, зафиксировали в Ростове-на-Дону. За ним идет Азовский район, Новошахтинск и Каменский район. Лечение в стационарах получают 1830 человек. В тяжелом состоянии находятся 23 жителя, на неинвазивной ИВЛ – 167.

За минувшие 24 часа от коронавируса скончались еще 23 пациента. Среди них 16 женщин в возрасте от 47 до 91 года, а также семеро мужчин - от 53 до 85 лет. У всех врачи выявили хронические заболевания, которые могли спровоцировать осложнения в ходе болезни. Таким образом, за весь период пандемии жертвами инфекции стали 4078 жителей Дона.

На сегодня прививки от коронавируса сделали 312692 человека. Завершили вакцинацию более 184 тысяч.

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