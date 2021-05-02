В ростовском аэропорте «Платов» вынужденно сел дальнемагистральный лайнер

Самолет может вместить до 300 пассажиров. Фото: аэропорт "Платов"

В главном аэропорту донского региона «Платов» ночью 2 мая совершил вынужденную посадку дальнемагистральный лайнер "Аэрофлота". Воздушное судно отличается от других моделей своими размерами. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, прежний аэродром, который находился в Ростове, не смог бы принять такую машину.

Самолет выполнял рейс из Москвы в Сочи. В этот момент на черноморском побережье испортилась погода, все окутал густой туман. Пилоты и диспетчеры приняли решение не продолжать полет.

- После дозаправки самолет попытался продолжить рейс, однако лайнеру пришлось вернуться в аэропорт вылета, - добавили в «Платове».

Дальнемагистральный лайнер относится к классу широкофюзеляжных самолетов. Он может вмещать до 300 пассажиров и преодолевать расстояния в 14 тысяч километров.

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