В Ростове застройщице грозит десять лет тюрьмы за хищение 29 миллионов рублей

В Ростове застройщицу осудят за хищение 29 миллионов рублей Фото: Ирина ПОТЕРЯ

В Ростове владелица строительной фирмы пойдет под суд за хищение крупной суммы денег. 57-летняя ростовчанка была задержана сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД.

- В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по статье 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Сотрудникам полиции удалось выяснить, что в 2013 году ростовчанка, будучи директором строительного предприятия, заключила договор с банком о возобновляемой кредитной линии, для пополнения оборотных средств. Затем она взяла кредит на сумму 29 миллионов рублей, но она не вложила их в предприятие, а присвоила себе. Погашать взятый кредит она тоже не стала.

А также стало известно, что дорогостоящую строительную технику стоимостью 29 миллионов рублей и находящуюся в залоге, без согласия кредитной организации, подозреваемая сдала на металлолом всего за 250 тысяч рублей.

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