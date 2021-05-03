В Ростове открылся весенне-летний парковый сезон

Весенне-летний парковый сезон начался в Ростове. Фото: администрация Ростова
Власти Ростова и Ростовской области торжественно открыли весенне-летний парковый сезон в парке "Левобережный". Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. На открытии побывали Василий Голубев и Алексей Логвиненко.
На большой сцене перед местными жителями с яркими номерами выступили лучшие вокалисты и творческие коллективы Ростова. Была также открыта и входная конструкция, расположенная перед парком. Стоит отметить, что она сделана из прочного металла, но имеет деревянную основу, в которой располагаются ниши для цветочных композиций.
Кроме того, в сопровождение джаз-оркестра имени Кима Назаретова начал свою работу музыкальный фонтан, который появился в парке в прошлом году, но за это время он уже стал одной из главных достопримечательностец города.
- Начиная с этого дня все городские парки ждут ростовчан и гостей донской столицы на досуговые мероприятия по выходным, - отметил Алексей Логвиненко.
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