В Ростове открылся весенне-летний парковый сезон

Весенне-летний парковый сезон начался в Ростове. Фото: администрация Ростова

Власти Ростова и Ростовской области торжественно открыли весенне-летний парковый сезон в парке "Левобережный". Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. На открытии побывали Василий Голубев и Алексей Логвиненко.

На большой сцене перед местными жителями с яркими номерами выступили лучшие вокалисты и творческие коллективы Ростова. Была также открыта и входная конструкция, расположенная перед парком. Стоит отметить, что она сделана из прочного металла, но имеет деревянную основу, в которой располагаются ниши для цветочных композиций.

Кроме того, в сопровождение джаз-оркестра имени Кима Назаретова начал свою работу музыкальный фонтан, который появился в парке в прошлом году, но за это время он уже стал одной из главных достопримечательностец города.

- Начиная с этого дня все городские парки ждут ростовчан и гостей донской столицы на досуговые мероприятия по выходным, - отметил Алексей Логвиненко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В центре Ростова открыли новый музыкальный фонтан.

Арт-объект расположился вблизи публичной библиотеки.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.