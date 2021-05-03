На праздничной неделе ростовчан ждет похолодание и проливные дожди

В Ростове в праздничную неделю ожидается ухудшение погоды Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице в течение праздничной недели ожидается ощутимое похолодание. Причиной тому станут проливные дожди. Об этом местных жителей предупредили синоптики Гидрометцентра.

Сегодня, 3 мая, воздух в Ростове-на-Дону прогреется до +28 градусов. Но уже во вторник, 4 мая, по-летнему теплая погода сменится проливными дождями с грозой. Их метеорологи прогнозируют уже предстоящей ночью и температура воздуха в это время понизится до +10 градусов. Днем немного потеплеет и столбики термометров достигнут отметки в +19 градусов.

Затем с каждым днем будет становиться все теплее, но праздничные выходные горожанам снова испортят дожди. В субботу, 8 мая, погода будет пасмурной и возможны небольшие осадки. А в воскресенье, 9 мая, в День Победы температура воздуха будет составлять всего +15 градусов и припустит проливной дождь. Стоит отметить, что за последние годы такая погода в праздничный день уже стала традиционной.

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