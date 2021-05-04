В Ростове пройдет онлайн-шествие "Бессмертного полка" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону состоится онлайн-шествие "Бессмертного полка". Оно пройдет 9 Мая ровно в три часа дня. Об этом сообщили на портале Госуслуг.

Любой желающий сможет отправить фотографию своего семейного героя, чтобы она попала в трансляцию, для этого необходимо подать заявку на участие до 7 мая с одного из следующих сайтов:

• 2021.polkrf.ru

• Одноклассники

• ВКонтакте

• Банк памяти

Как только регистрация будет пройдена, поступит уведомление со ссылкой, перейдя по ней можно будет узнать точное время, когда фотография появится в онлайн-строю «Бессмертного полка». Этой ссылкой можно будет поделиться с друзьями и родными, а также опубликовать ее в социальных сетях.

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