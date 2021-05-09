Освобождал Украину и встретил День Победы в Берлине: в Ростове наградили ветерана

Виктор Дмитриевич Дятчин дошел до самого Берлина. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

9 мая, на 76-ую годовщину освобождения страны от немецких захватчиков, ветерану из Ростова-на-Дону вручили памятный знак. С Днем Победы Виктора Дмитриевича Дятчина поздравил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко. Он вручил ветерану знак губернатора Ростовской области «За ратную службу».

Виктор Дмитриевич поделился своими воспоминаниями о боевом пути. В далеком тяжелом 1942-ом его призвали в Красную Армию.

Виктор Дмитриевич сразу после училища был направлен на укомплектование 347 тяжелого танково-самоходного полка, который являлся резервом главного командования. После разгрома фашистов на Курской дуге этот полк вошел в состав 1-ого Украинского фронта. Освобождал Украину, участвовал в жестоких боях по освобождению Киева, Белоруссии, Польши, Германии. Участвовал в штурме Берлина, где и встретил День Победы.

На груди у Виктора Дмитриевича не счесть наград. Среди них - ордена Отечественной войны II степени и Красной Звезды, медали «За освобождение Варшавы», «За Победу над Германией», «За взятие Берлина», «За боевые заслуги», «За безупречную службу» l и II степени.

Но самая главная его награда – дети, внуки и мирное небо над головой.

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