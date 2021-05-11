Пробки в Ростове-на-Дону на утро 11 мая: семибалльные пробки образовались в городе

Пробки в Ростове-на-Дону 11 мая Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 11 мая зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", самые большие заторы образовались на улицах Дачная, Вавилова и Шеболдаева. А также, на проспекте Михаила Нагибина, в переулке Ашхабадском и на улице Цезаря Куникова. Скована и улица Нансена.

Водителям приходится стоять на проспекте Стачки, улице Мадояна, улице Доватора и улице Портовой.

Заторами скованы и проспект Шолохова, улица Менжинского, проспект 40-летия Победы и улицы 13-я и 14-я Линия.

Также стоит отметить, что пробки постепенно образовались и на прилегающих улицах, так как водители пытались объехать более крупные заторы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 30 апреля: загруженность на дорогах - шесть баллов.

Выяснили, где образовались пробки в Ростове-на-Дону на утро 30 апреля.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.