Пробки в Ростове-на-Дону на утро 11 мая: семибалльные пробки образовались в городе

Пробки в Ростове-на-Дону 11 мая
Фото: Яндекс.Пробки
Пробки в Ростове-на-Дону на утро 11 мая зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.
По данным сервиса "Яндекс.Карты", самые большие заторы образовались на улицах Дачная, Вавилова и Шеболдаева. А также, на проспекте Михаила Нагибина, в переулке Ашхабадском и на улице Цезаря Куникова. Скована и улица Нансена.
Водителям приходится стоять на проспекте Стачки, улице Мадояна, улице Доватора и улице Портовой.
Заторами скованы и проспект Шолохова, улица Менжинского, проспект 40-летия Победы и улицы 13-я и 14-я Линия.
Также стоит отметить, что пробки постепенно образовались и на прилегающих улицах, так как водители пытались объехать более крупные заторы.
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