Жителя Калмыкии задержали с самодельным кастетом сотрудники полиции

В Калмыкии поймали местного жителя с самодельным кастетом
Фото: Тимур ХАНОВ
В Республике Калмыкия задержали мужчину, подозреваемого в хранении холодного оружия.
Полиция города Городовиковск поймала 34-летнего безработного местного жителя, которого заподозрили в совершении административного правонарушения. При обыске у него был обнаружен некий свинцовый предмет, похожий на кастет.
Злоумышленник в момент задержания попытался избавиться от него. Но позже не стал отрицать, что оружие действительно принадлежит ему. Он сообщил, что сделал его самостоятельно и носил при себе в целях возможной самообороны.
- Изъятое оружие направлено на исследование. По предварительной версии, свинцовый предмет изготовлен самодельным способом по типу кастета и является холодным оружием ударно-раздробляющего действия, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Калмыкия.
В настоящее время по факту правонарушения уже начата проверка.
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