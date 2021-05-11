Жителя Калмыкии задержали с самодельным кастетом сотрудники полиции

В Калмыкии поймали местного жителя с самодельным кастетом Фото: Тимур ХАНОВ

В Республике Калмыкия задержали мужчину, подозреваемого в хранении холодного оружия.

Полиция города Городовиковск поймала 34-летнего безработного местного жителя, которого заподозрили в совершении административного правонарушения. При обыске у него был обнаружен некий свинцовый предмет, похожий на кастет.

Злоумышленник в момент задержания попытался избавиться от него. Но позже не стал отрицать, что оружие действительно принадлежит ему. Он сообщил, что сделал его самостоятельно и носил при себе в целях возможной самообороны.

- Изъятое оружие направлено на исследование. По предварительной версии, свинцовый предмет изготовлен самодельным способом по типу кастета и является холодным оружием ударно-раздробляющего действия, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Калмыкия.

В настоящее время по факту правонарушения уже начата проверка.

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