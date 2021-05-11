Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 11 мая: загруженность на дорогах оценена в семь баллов

Пробки на вечер в Ростове-на-Дону Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 11 мая: семибалльные пробки сковали город в первый рабочий день после затяжных праздников. Заторы образовались в разных районах города.

Больше всего пробок в центре города. Так, скованы оказались Проспект Буденновский, проспект Ворошиловский, проспект Михаила Нагибина, улица Варфоломеева, улица Красноармейская, улица Большая Садовая, улица Шаумяна, проспект Чехова, улица Малюгиной, улица Максима Горького и улица Стадионная.

Машина остановились на улице Зоологической, улица Локомотивная, улица Немировича-Данченко, улица Вавилова, улица Шеболдаева, улица Футбольная и улица Доватора.

Небольшие заторы на улицах МОПРа, Спартаковской и Литвинова. А также пробка постепенно собирается и на проспекте Стачки.

Скован проспект Шолохова, улицы Селиванова, Менжинского, Троллейбусная и Страны Советов. Очень плотно машины стоят на улице Вятской.

А на Северном самым проблемным является проспект Королева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 30 апреля: девятибалльные пробки сковали улицы города.

Выяснили, где образовались пробки в Ростове-на-Дону на 30 апреля 2021.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.