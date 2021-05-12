За оскорбление сотрудника ГИБДД ответит житель Калмыкии

В Калмыкии местный житель оскорбил сотрудника ГИБДД при исполнении Фото: "КП" Архив

В Республике Калмыкия заведено уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в совершении преступления по статье 319 УК РФ "Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей".

Следователи выяснили, что инцидент произошел 17 марта. Один из местных сотрудников ГИБДД остановил машину и попросил водителя предъявить документы на транспортное средство. Шофер почему-то оказался этим недоволен и осыпал сотрудника полиции нецензурной бранью, записав все это на камеру телефона, а затем опубликовал запись в группе одного из мессенджеров, где посмотреть ее мог любой желающий.

- В настоящее время сотрудниками следственного отдела выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления сбор и закрепление доказательной баз, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Республики Калмыкия.

В настоящее время продолжается расследование по факту преступления.

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