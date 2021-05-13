Семь жительниц Калмыкии под угрозами отдали новому знакомому более трех миллионов рублей

В Калмыкии заключенный разводил местных жительниц на деньги Фото: "КП" Архив

В Калмыкии прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении 32-летнего заключенного, который теперь обвиняется по статьям 159 УК РФ "Мошенничество" и 163 УК РФ "Вымогательство".

Следователи выяснили, что один из заключенных с января 2016 года по август 2019 года при помощи мобильного телефона через интернет знакомился с местными жительницами.. Он втирался к ним доверие и убеждал передавать ему под различными предлогами определенный суммы денег. Если же дама отказывалась, то в ее адрес сыпались угрозы насилием, уничтожением их имущества и распространением имеющегося у него компромата, который они же сами ему и предоставили.

- Злоумышленнику удалось ввести в заблуждение семь потерпевших, которые самостоятельно передали ему денежные средства в общей сумме более 3,2 млн рублей, - сообщили в региональной прокуратуре.

В настоящее время дело уже направлено в суд для рассмотрения.

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Следователи считают, что он мог организовать несколько краж.

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