Виновника смертельного ДТП в Калмыкии приговорили к пяти годам тюрьмы

Виновник смертельного ДТП в Калмыкии проведет в колонии пять лет Фото: "КП" Архив

Яшкульский районный суд приговорил местного жителя, ставшего виновником смертельной аварии к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении, а также его лишили права заниматься любой деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на три года.

Суд установил, что 2 июля 2020 года около восьми часов вечера водитель исправного автомобиля ехал по трассе «Астрахань-Элиста-Ставрополь» и нарушил ПДД, выехав на встречную полосу. В связи с этим водитель одной из встречных машин во избежание столкновения резко нажал на тормоза и из-за заноса столкнулся с автомобилем КаМАЗ. Водитель остановившегося авто скончался на месте происшествия, а его пассажир получил тяжелые повреждения. А виновник аварии скрылся с места ДТП.

- Не согласившись с осуждением, защитник осужденного обжаловал обвинительный приговор, указывая на необходимость оправдания. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РК согласилась с мнением участвующего прокурора, оставив приговор без изменения, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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