В Ростове с 1 июня откроют три пляжа

Купальный сезон продлится до 1 октября Фото: Павел КЛОКОВ

В Ростове с 1 июня официально откроют три пляжа: прибрежную полосу в районе улицы Капустина, на Зеленом острове и левом берегу Дона. Об этом сообщают городские власти.

Всего же в донском регионе к массовому посещению отдыхающих готовят более 100 пляжей. Территории уже оборудовали необходимой техникой. Сейчас водолазы проверяют дно водоемов. Купальный сезон продлится до 1 октября.

Ранее донские депутаты предложили полностью запретить посещение в необорудованных пляжей. О подобных ограничениях заговорили из-за легкомысленного отношения людей к собственной безопасности.