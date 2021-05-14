Жители Батайска на сутки останутся без воды

Неудобства застанут жителей с самого утра. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Батайска сообщили, что через несколько дней во всем городе прекратится подача воды. Причина - технические работы на установках, отвечающих за снабжение каждого дома. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Власти ссылаются на данные местного "Водоканала". По информации специалистов, на основных водоводах города необходимо заменить запорную арматуру. В связи с этим во всем Батайске с 18 мая по 19 мая отключат воду. Неудобства продляться с 8:30 до 6:00 следующего дня.

В Ростове-на-Дону также планируется отключение нескольких улиц. 19 мая, по сообщениям городского водоканала, из-за ремонтных работ отключат воду на сутки в квадрате: проспект Шолохова – улица Береговая – проспект Театральный – улица 30-я линия.

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