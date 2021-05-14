Лжесотрудник банка обманом выманил у жительницы Калмыкии более 130 тысяч рублей

В Калмыкии разыскивают телефонного мошенника
Фото: "КП" Архив
В Республике Калмыкия местная жительница лишилась крупной суммы денег, доверившись телефонному мошеннику.
55-летняя жительница Черноземельского района обратилась в полицию и сообщила, что ей позвонил неизвестный молодой человек, который представился сотрудником одного из банков. Он сообщил, что кто-то пытается в данный момент списать деньги с ее кредитной карты. Злоумышленник посоветовал доверчивой женщине найти банкомат и перевести с его помощью все денежные средства на резервные банковские ячейки.
Встревоженная такой новостью женщина на следующий же день приехала в райцентр, где по инструкции телефонного мошенника сделала денежный перевод. Таким образом, она лишилась 135 тысяч рублей.
- По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Калмыкия.
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