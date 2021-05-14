Житель Калмыкии похитил деньги из машины своего соседа

В Калмыки мужчина ограбил своего соседа Фото: "КП" Архив

В Республике Калмыкия задержали местного жителя, подозреваемого в совершении кражи.

В полицию Яшкульского района обратился мужчина и сообщил, что из слона его автомобиля пропала некая сумма денег, после того, как он съездил в магазин. Потерпевшему удалось припомнить, что по пути он встретил своего 29-летнего соседа из поселка Яшкуль и решил его подвезти. Когда же все покупки были сделаны и мужчина вернулся домой, то обнаружил, что денег, хранившихся в машине нет.

Злоумышленника удалось задержать "по горячим следам", им оказался тот самый сосед потерпевшего. Его доставили в отдел полиции где он полностью сознался в содеянном, сообщив об умышленной краже денег из салона автомобиля.

- По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится дальнейшая проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Республики Калмыкия.

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Полиция уже занимается поисками злоумышленника.

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