В Калмыкии поднимется ураганный ветер

Ураганный ветер поднимется в Калмыкии Фото: "КП" Архив

Жителей Калмыкии предупредили об усилении ветра. Об этом сообщили в калмыцком центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ближайшие часы в республике разразится ураган. По данным синоптиков, порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Но стоит отметить, что температура воздуха при этом не понизится и останется на отметках +27...+31 градус. Жара спадет только к ночи, столбики термометров опустятся до +22 градусов.

Главное управление МЧС России по Республике Калмыкия рекомендует соблюдать меры личной безопасности. Также стоит воздержаться от выездов за город без крайней необходимости. Автомобилистам не стоит парковать свой транспорт под неустойчивыми деревьями и слабо закрепленными конструкциями. Также возможны и обрывы линий электропередач.

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