Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 14 мая: восьмибалльные пробки сковали город

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 14 мая: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в шесть баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Большой Садовой, улице Красноармейской, проспекте Ленина, проспекте Михаила Нагибина, улице Максима Горького, улице Шаумяна, улице Береговой, проспекте Ворошиловском, проспекте Буденновсом и проспекте Театральном.

Движение также затруднено на улицах Зоологическая, Доватора, Лесопарковая, Малиновского и улице Портовая. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Цезаря Куникова, Немировича-Данченко, Шеболдаева, Волкова, Армянская и Ларина, а также по проспекту Королева.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Раздорская, 50-летия Ростсельмаша, Щербакова, Орская, Вятская, Киргизская, Белорусская, Троллейбусная и Менжинского. Кроме того, с трудом можно проехать и по проспекту Шолохова.

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