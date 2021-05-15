На выходных ростовчан ожидает по-летнему жаркая погода

Жители смогут отправиться на природу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ближайшие два выходных дня, 15 и 16 мая, жителей Ростова-на-Дону ожидает теплая погода. По данным местным синоптиков, в городе будет ясно, почти безветренно. Осадков не ожидается.

Так, сегодня, в субботу, воздух прогреется до рекордных 27 градусов тепла. В течение всего дня ростовчане не увидят на небе ни одного облака. Долгожданное весеннее солнце озарит город, а скорость ветра не превысит трех метров в секунду.

Завтра, в воскресенье, температурные значения останутся на таком же уровне. Воздух раскалиться до 26 градусов тепла, небо все также останется ясным. Значительно усилится ветер, вплоть до штормовых показателей - до 11 метров в секунду. Осадков не предвидеться.

К сожалению, все измениться уже в понедельник, 18 мая. Ростов-на-Дону окутают дождевые тучи, жители услышат раскаты грома. Порывы ветра станут еще сильнее, но проливных дождей удастаться избежать.

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