В Ростовском зоопарке ползучие змеи выбрались из вольеров

Эти животные внушают страх многим людям. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жительница Ростова-на-Дону в социальных сетях сообщила о необычной ситуации: змеи выбрались из вольеров и заполнили городской зоопарк. Удивленная таким положением дел женщина сняла все происходящее на видео и опубликовала на странице городского паблика. Она сообщила, что теперь ползучих животных можно встретить в самых неожиданных местах.

- У нас змеи на деревьях сидят и на заборах. С ума сойти можно! - эмоционально сказала женщина.

На ролике действительно пара хладнокровных отдыхает, где придется, но только не в вольере. Одна залезла на ветку, другая свернулась в клубок на металлическом ограждении. Рядом расположилось небольшое искусственное озеро. Скорее всего влага привлекает ползучих, тем более в такие жаркие дни, как в последнее время.

При этом расстояние между людьми и змеями - не более трех метров. Такие картины создают особое впечатление от посещения городского питомника. В комментариях девушке посоветовали не переживать по этому поводу.

- Вы их не трогайте, а они не тронут вас, - предложил подписчик паблика.

Ученые объясняют, что патологический страх змей обусловлен эволюционными механизмами. В процессе развития человек часто сталкивался с ползучими животными, все больше понимал, насколько они опасны. Все это привело к тому, что выработалась установка в виду страха, чтобы оградить любопытных двуногих от общения со змеями.

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