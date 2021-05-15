В Новочеркасске сбили 8-летнюю девочку

Девочка перебегала дорогу в неположенном месте. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Накануне, 14 мая в Новочеркасске произошло дорожно-транспортное происшествие, которое чудом не закончилось трагедией. Авария, по данным регионального ГИБДД, случилась на дороге, ведущей в станицу Багаевскую.

По официальной информации, 45-летний водитель за рулем иностранного джипа двигался по трассе, что на окраине города. Чуть дальше по пути на обочине стояла маленькая девочка. В какой-то момент она решила перебежать проезжую часть. Мужчина за рулем не заметил ребенка, произошло столкновение.

От удара девочка упала на асфальт. Шокированный водитель бросил руль, выбежал на улицу и вызвал на место все экстренные службы города. Вскоре прибыли и врачи скорой помощи. Они забрали 8-летнею школьницу в больницу, где диагностировали у нее различные травмы.

На данный момент проводится проверка.

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