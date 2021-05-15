В Ростове на Зеленом острове переделали нудистские раздевалки

Фото: соц. сети (Ростов-главный)

В Ростове-на-Дону после комплексного ремонта на Зеленом острове жителей возмутили новые кабинки для переодевания. Дело было в том, что внутри невозможно было спрятаться от посторонних глаз. Работники подрядной организации неправильно собрали элементы конструкции. Люди публиковали фотографии "неправильных" кабинок в социальных сетях.

Долго ждать реакции не пришлось. Власти города обратились к подрядчику с требованием переделать раздевалки. Теперь их можно использовать по прямому назначению, не боясь осуждения за несовершенства фигуры. Об этом сообщила общественница, представитель движения «Городской патруль» Елена Хатламаджиян.

Важно сказать, что на благоустройство зоны отдыха было потрачено около 45 миллионов рублей. За эти деньги на входе в Зеленый остров сделали лавочки, постелили тротуарную плитку и многое другое. Далеко не все ростовчане остались довольны проделанной работой. Многим не понравилось, что детские площадки и спортивные тренажеры расположили под солнцем, не сделав навес.

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