В Ростове установят памятник медикам

Монумент сделают за внебюджетные деньги.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростове-на-Дону установят памятник, посвященный врачам, которые борются с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в администрации города. Соответствующее постановление размещено на сайте администрации Ростова.
В документе сказано, что в донской столице необходимо установить памятник медицинским работникам, павшим в борьбе с пандемией коронавируса. А также тем, кто до сих пор продолжает работу в сложнейших условиях.
Известно, что монумент появится в Западном районе города, на проспекте Коммунистическом, 39. Установят его на территории больницы №20. В период пандемии, там располагается ковидный госпиталь.
В документах также фигурирует информация, что памятник сделает за внебюджетные деньги.
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