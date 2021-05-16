В Ростове установят памятник медикам

Монумент сделают за внебюджетные деньги. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону установят памятник, посвященный врачам, которые борются с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в администрации города. Соответствующее постановление размещено на сайте администрации Ростова.

В документе сказано, что в донской столице необходимо установить памятник медицинским работникам, павшим в борьбе с пандемией коронавируса. А также тем, кто до сих пор продолжает работу в сложнейших условиях.

Известно, что монумент появится в Западном районе города, на проспекте Коммунистическом, 39. Установят его на территории больницы №20. В период пандемии, там располагается ковидный госпиталь.

В документах также фигурирует информация, что памятник сделает за внебюджетные деньги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Матч "Ростов" - "Краснодар" 16 мая: что было после встречи 30-го тура РПЛ

Матч "Ростов" - "Краснодар" 16 мая: хозяева проиграли на своем поле (подробнее)