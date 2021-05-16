На Дону загорелся поезд с дизельным топливом

Огонь тушили пеной. Фото: Никита ПОЛЬКО

Сегодня, 16 мая, в Ростовской области произошло возгорание грузового поезда. Как сообщили в региональном МЧС, в вагонах находились цистерны, заполненные дизельным топливом. Все случилось в Зимовниковском районе.

По официальной информации, пожар обнаружили в 17:50. Поезд остановился в 10 километрах от поселка Зимовниковский. Как удалось определить, пламя появилось в первой секции электровоза. На место сразу отправились две автоцистерны 55-ой пожарно-спасательной части. К счастью, угрозы распространения огня на другие составы не было.

По приезду спасатели стали тушить вагон с помощью пены. Пламя к тому моменту распространилось на площадь в 50 квадратных метров. В 18:40 возгорание удалось полностью ликвидировать. Никто из людей не пострадал.

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