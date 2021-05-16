В Ростове при ДТП чуть не убили полицейского

Инспектор получил различные травмы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 16 мая, в Ростове-на-Дону произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезно пострадал полицейский. По данным регионального ГИБДД, все случилось на левом берегу города.

В ведомстве сообщили, что 34-летний водитель за рулем "Шкода Рапид" двигался по дороге. В какой-то момент он решился перестроился с крайней левой полосы на правую. Мужчина не уступил движение другой машине, которая ехала в попутном направлении. В результате произошло столкновение, от которого "Тайоту" выбросило на обочину.

Там находилась патрульная машина ДПС, а рядом с ней - полицейский с жезлом. От сильнейшего удара ведомственный транспорт развернуло, задев инспектора. Мужчина оказался на земле и получил различные травмы. Сотрудникам ГИБДД предстоит разобраться во всех деталях аварии.

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