Житель Калмыки добровольно сдал полиции незаконное оружие

В Калмыкии местный житель добровольно отдал нелегальное ружье полиции. Фото: ГУ МВД по РК

В Городовиковском районе Республики Калмыкия местный житель добровольно отдал незаконное оружие сотрудникам полиции.

У 18-летнего парня было обнаружено огнестрельное оружие - незарегистрированное двуствольное охотничье ружье. Молодой человек без лишних пререканий сразу же отдал его стражам порядка. Позже стало известно, что ему сбыл двухстволку знакомый. В настоящее по факту произошедшего полиция уже начала проводить проверку. Оружие было изъято полицейскими.

- В настоящее время изъятое направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД по Республике Калмыкия. Полицейскими устанавливается происхождение изъятого ружья, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Республики Калмыкия.

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