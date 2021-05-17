Электрогитару и планшет похитил у местных жителей элистинец

В Республике Калмыкия элистинец ограбил двух местных жителей. Фото: ГУ МВД по РК

В Элисте задержали мужчину, подозреваемого в совершении сразу нескольких краж.

В местный отдел полиции обратились сразу двое местных жителей и сообщили о кражах из их домовладений. У девушки из комнаты в ее незапертой квартире была похищена электрогитара. А у молодого человека из дома в частном секторе исчез дорогостоящий компьютерный планшет. Сюда грабитель также проник через открытую дверь.

Полицией был проведен ряд оперативно-разыскных мероприятий. Злоумышленника удалось задержать, им оказался 38-летний элистинец. Его доставили в местный отдел полиции, где он сознался во всем содеянном. Стоит отметить, что ранее он не привлекался к уголовной ответственности.

- По данным фактам полицией возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража". В настоящее время органами внутренних дел проводятся мероприятия по установлению всех эпизодов преступной деятельности подозреваемого, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Калмыкия.

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